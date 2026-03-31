Vídeo: tsunami de areia com 1800 km de extensão atravessou o norte da África. E suas consequências continuam

Imagens extraordinárias do avanço de uma colossal tempestade de areia que atravessou o Norte da África. Os seus efeitos espalharam-se por vários países, atingindo os territórios oceânicos da Espanha e de Portugal no Atlântico.

Uma imagem digna de um filme de Hollywood. Uma colossal tempestade de areia e poeira avançou pelo norte da África ontem, 30 de março, deixando imagens surpreendentes —tanto do solo como do céu—, que nos deixaram de boca aberta.

As imagens de satélite mostram o movimento deste fenômeno que ocorre quando o vento levanta a poeira, areia e até mesmo seixos, fazendo-os avançar e formando uma espécie de linha frontal.

A massive curtain of dust sweeps across northwestern Africa. pic.twitter.com/0sVn7yuDPq — CIRA (@CIRA_CSU) March 30, 2026

A tempestade de poeira avançou a partir da Argélia, passando pelo Mali, Marrocos, Mauritânia, Saara Ocidental, e projetando-se no Atlântico, onde também atingiu o arquipélago das Canárias em 30 de março. Os satélites mostram uma extensão da linha de tempestade de cerca de 1.800 km.

An even clearer satellite view of the massive Saharan dust storm today.



1,700 km long, stretching from the Canary Islands to the dunes of Mali.



Incredible. https://t.co/5x8kwOmEK6 pic.twitter.com/FiGVKblnC4 — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) March 30, 2026

Ter uma ideia da imensidão que atingiu a barreira de areia e poeira pode não ser tão simples para muitos: a tempestade de areia avançou, varrendo uma extensão equivalente ao dobro da largura norte-sul da Península Ibérica; ou semelhante à distância entre a fronteira do Panamá com a Colômbia até à fronteira da Guatemala com o México; ou a distância entre Santiago do Chile e Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil.

Very strong Mistral winds coming out of Europe drove this ferocious dust storm pic.twitter.com/iypgRX7ihG — Zoom Earth (@zoom_earth) March 30, 2026

A tempestade de areia formou-se devido às fortes rajadas de vento que se deslocaram da Europa para o continente africano, gerando uma frente de vento que atravessou a zona desértica do norte da África, levando consigo uma parede de poeira até ao Atlântico.

Redução da visibilidade e da qualidade do ar

Esta grande nuvem de partículas possui propriedades que reduzem a quantidade de luz que chega à superfície, como resultado da dispersão que ocorre quando o feixe de luz colide e interage com as partículas de poeira e areia. Isto se traduz em uma diminuição da luminosidade e em uma alteração na coloração do céu, que pode variar entre o tom alaranjado e até mesmo a ausência total de luz.

A visibilidade horizontal também fica reduzida, podendo comprometer as operações de transporte aéreo e terrestre nas áreas por onde a nuvem de poeira se desloca.

It's a beast!! This was the border areas between Algeria and Mauritania earlier pic.twitter.com/Y7FaaEhoe5 https://t.co/eZcyZ9yagh — Volcaholic (@volcaholic1) March 30, 2026

A presença destas partículas de poeira do Saara provoca uma deterioração da qualidade do ar, podendo comprometer a saúde das pessoas nas zonas habitadas por onde passa a nuvem de poeira.

Consequências da tempestade de areia persistem hoje, 31 de março

Os efeitos da tempestade de areia, que avançou pelo deserto do Saara ontem, 30 de março, continuam presentes hoje (31).

As imagens de satélite mais recentes revelam a quantidade de poeira em suspensão que ainda paira sobre o norte da África e que se estende pelo Atlântico, impulsionada pelos ventos de sudeste.

Uma vasta nuvem de poeira continua presente, consequência da gigantesca tempestade de areia que atravessou vários países do norte da África.

Neste momento, a nuvem de poeira está avançando em direção ao arquipélago de Madeira, território oceânico português, enquanto uma grande quantidade de partículas ainda permanece sobre as Ilhas Canárias. Esta última região continua sob alerta amarelo de poeiras em suspensão e visibilidade reduzida da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET).