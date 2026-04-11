Um “tornado de morcegos” emerge de uma gruta no México: este é o fenómeno natural que fascina o mundo

Todas as noites, uma nuvem de morcegos emerge de uma gruta na Península de Yucatán, no México. As imagens hipnóticas captadas em vídeo refletem um comportamento natural que é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde das florestas.

Um impressionante “tornado de morcegos” captou a atenção de milhares de utilizadores das redes sociais depois de um vídeo gravado numa gruta da Reserva da Biosfera de Calakmul, na Península de Yucatán, no México, se ter tornado viral.

As imagens mostram uma enorme colónia de mais de quatro milhões destes mamíferos alados a abandonar o seu abrigo ao anoitecer, num movimento perfeitamente coordenado que faz lembrar um remoinho no céu.

Longe de ser um fenómeno extraordinário ou perigoso, este espetáculo é um comportamento completamente natural e benéfico para o ambiente.

Um comportamento com vantagens evolutivas

Os morcegos, animais noturnos por excelência, passam o dia abrigados em grutas, fendas ou cavidades. Desta forma, protegem-se dos predadores (aves de rapina, cobras e lagartos) e também das condições meteorológicas adversas.

Morcegos frugívoros empoleirados numa gruta.

É ao cair da noite que saem em massa para se alimentarem, principalmente de insetos, frutos ou néctar. Este tipo de emergência em massa tem várias vantagens evolutivas.

Por um lado, reduz o risco individual para os predadores potenciais, uma vez que o grande número de indivíduos torna difícil a captura de um único indivíduo. Por outro lado, facilita a orientação e o início da procura de alimentos, uma vez que o grupo funciona como uma espécie de “guia coletivo”.

O efeito visual do chamado “tornado de morcegos” é produzido pela forma como a colónia se organiza ao sair da gruta. Os animais rodam e agrupam-se em espiral antes de se dispersarem, criando uma coluna em movimento que pode durar vários minutos. Este padrão não é acidental, mas responde à dinâmica do voo e à comunicação entre os indivíduos.

Um animal incompreendido e muito necessário

Para além do seu inegável impacto visual, este fenómeno é uma demonstração clara da importância ecológica dos morcegos. Embora sejam muitas vezes injustamente associados a medos e superstições, estes animais desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas.

Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), em voo.

Os morcegos são grandes polinizadores e dispersores de sementes, além de atuarem como verdadeiros controladores de pragas, como mostra este facto: um milhão de morcegos pode consumir 10 toneladas de insetos numa só noite. Tudo isto contribui diretamente para a saúde das florestas e das culturas.

Assim, a sua conservação - e a dos habitats onde se desenvolvem - é fundamental não só para a biodiversidade, mas também para a economia agrícola. De facto, a sua abundância e diversidade são indicadores da qualidade ambiental.