Patrimônio Mundial Natural, Parque Cavernas do Peruaçu reúne cavernas monumentais e arte rupestre em MG

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais, abriga belezas surreais com centenas de cavernas gigantescas e pinturas rupestres milenares que chegam a 11 mil anos. Conheça aqui todos os atrativos deste local.

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu fica localizado na região norte do estado de Minas Gerais, e reúne uma grande diversidade de relevos e paisagens. Sua beleza única e surreal, com as várias paisagens diferentes, o faz ser chamado por muitos turistas como o “Paraíso Perdido” na Terra.

O Parque é um dos mais importantes do Brasil e do mundo. Tem uma área total de cerca de 56,5 mil hectares e conta com mais de 180 grutas - a maior delas, conhecida como Gruta do Janelão, atinge 100 metros de altura. Essas grutas protegem mais de 80 sítios arqueológicos, que possuem pinturas rupestres datadas de até 11 mil anos atrás.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela UNESCO em 2025. É o primeiro sítio natural de Minas Gerais a receber esse título da agência.

O Parque tem atrativos como cânions, pinturas rupestres coloridas e cavernas. Observar a maior estalactite do mundo e admirar a grandiosidade do cânion do rio Peruaçu são apenas algumas das possibilidades para quem visita o local. Atualmente, são vários atrativos abertos ao público.

O parque é um verdadeiro paraíso perdido, pré-histórico e escondido nas entranhas de Minas Gerais, encantando visitantes do mundo todo. Possui trilhas, mirantes e passarelas de proteção a sítios arqueológicos, além de condutores treinados e credenciados para lhe garantir uma experiência segura e única.

Os principais atrativos do Parque

O Parque abriga uma biodiversidade excepcional, pois está em uma área de transição entre Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, reunindo uma grande variedade de ambientes e espécies.

Em média, são necessários 4 dias para você conhecer todos os locais abertos ao público do Parque, que fica a cerca de 662 km da capital Belo Horizonte. Todas as trilhas exigem guia, mas há vários credenciados para isso. E para hospedagem, há algumas pousadas localizadas no entorno. Veja os principais atrativos:

Gruta do Janelão

Essa é a maior gruta do parque, que vislumbra pela paisagem intocada e preservada, e é a atração mais visitada. É iluminada por janelões naturais. Sua galeria principal tem vegetação e até o rio Peruaçu cortando a trilha no interior.

Gruta do Janelão é a maior caverna do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e um dos seus principais atrativos. Crédito: Divulgação.

Seu paredão rochoso logo na entrada tem pinturas rupestres coloridas, enquanto o seu interior abriga a maior estalactite do mundo, a Perna de Bailarina (28 metros), de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Gruta Bonita

Esta é a única caverna totalmente escura aberta à visitação, e é um dos atrativos de mais fácil acesso. Destaca-se pela riqueza de formações rochosas, como estalactites e estalagmites.

Vista do Salão Vermelho da Gruta Bonita. Crédito: Marcos Amend.

Com um salão avermelhado, o jogo de luz e sombra nas paredes cria uma atmosfera mística, onde cada passo revela novas belezas.

Gruta do Índio

Também é de fácil acesso, contando com passarelas para a visitação. Possui pinturas rupestres pré-históricas que cobrem paredes inteiras e até mesmo o teto.

Escadarias na entrada da Lapa do Índio, onde tem a gruta. Crédito Andréa.Fonseca/Wikiloc.

Ali é possível apreciar o Mirante do Índio, de onde se pode ver a abertura da Gruta do Janelão.

Trilha do Arco do André

Essa trilha é considerada a mais difícil do parque, sendo uma boa opção para quem tem fôlego e gosta de aventuras. São 8 km de extensão, com subidas e descidas íngremes.

Quem passa por ela ainda tem a oportunidade de observar a natureza por mirantes naturais únicos e visitar as cavernas Troncos e Cascudos.

Gruta do Carlúcio

Esta é mais uma ótima opção para admirar a beleza natural do Peruaçu. Para chegar até o local, você vai passar por vários mirantes naturais. Na entrada da gruta é possível ver de perto as rochas que formavam o teto da gruta, mas que cederam recentemente.

Lapa dos Desenhos

Após uma trilha feita à beira do rio Peruaçu e uma subida íngreme, chega-se à Lapa dos Desenhos, onde há pinturas rupestres surpreendentes, ricas em cores, técnicas e estilos, como podemos observar na imagem abaixo.

Os desenhos rupestres da Lapa dos Desenhos chamam atenção pelos detalhes. Crédito: Lucas Ninno.

Neste local estão os desenhos mais bem preservados da região, que podem ser vistos a partir de uma plataforma instalada no local.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é uma Unidade de Conservação criada em 1999, com o objetivo de proteger o patrimônio geológico, arqueológico e natural da região.

E estes são apenas alguns dos belos atrativos naturais que a região oferece.

Então, a dica para você que gosta de se aventurar nesses cenários de tirar o fôlego é colocar em sua agenda uma viagem ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Vale muito a pena!