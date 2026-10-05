Temporais e ventos de 86 km/h causam falta de energia e estragos em SP; veja imagens

Com ventos que alcançaram a marca de 86,9 km/h em Amparo e 82,3 km/h em Holambra, equipes municipais de arborização foram mobilizadas para liberar ruas obstruídas e veículos atingidos por galhos.

A força das chuvas e ventos fez árvore cair sobre a fiação na região da Vila Coimbra, perto do Cemitério da Saudade. Foto: Alcyr Netto/Marília Notícia

Temporais com fortes rajadas de vento provocaram quedas de árvores, destelhamentos e interrupções na rede elétrica em múltiplos municípios paulistas no domingo (4). Apesar dos incidentes urbanos, o processo eleitoral transcorreu sem interrupções críticas.

A instabilidade atingiu a capital, a região metropolitana e cidades do interior, exigindo rápida atuação das distribuidoras de energia e órgãos de emergência. Não houve registro de vítimas nas localidades impactadas pelas tempestades.

Impacto nas zonas eleitorais e medidas de contingência

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), ao menos 33 zonas eleitorais ficaram sem energia elétrica em diferentes regiões do estado. Entre as cidades afetadas estiveram São Paulo, Sorocaba, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Taquaritinga, Santo André e Borá.

Uma chuva forte atingiu a região do Alto da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. A mudança no tempo ocorreu rapidamente após uma manhã ensolarada na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou a Zona Oeste e a Marginal Pinheiros em estado de atenção para alagamentos. Créditos: @lechemalle (IG) | @Chemalle (YT) | @baladaforte (X) | @myhoodbr Confira na JP News Siga o nosso perfil @JovemPanNews #JovemPanNews #Temporal #SP #Eleições2026 — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 4, 2026

Mesmo com os cortes pontuais de luz, a votação continuou graças às baterias internas das urnas eletrônicas, que oferecem autonomia de até 10 horas. Em Borá, quatro baterias sobressalentes foram encaminhadas preventivamente, enquanto em Arandu baterias externas mantiveram o funcionamento das seções.

Apenas no município de Presidente Prudente houve necessidade de realocação de eleitores. Já em Mogi Mirim, goteiras na Escola Estadual Altair de Fátima Furigo Polettini forçaram o remanejamento interno de uma seção.

A CPFL Paulista informou o acionamento imediato do seu plano de contingência para restaurar os circuitos, destacando que atua em campo em conjunto com autoridades locais e órgãos eleitorais para priorizar locais de votação e serviços essenciais.

Quedas de árvores e estragos nas cidades paulistas

Na capital paulista, a Defesa Civil emitiu alerta severo para tempestades e rajadas de vento no início da tarde de domingo. Às 14h16, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a capital e as marginais Tietê e Pinheiros em estado de atenção para alagamentos.

Túmulos ficaram destruídos após chuvas em Marília, interior de SP. Foto: Alcyr Netto/Marília Notícia

Em Marília, quedas de árvores sobre a rede aérea derrubaram cabos de alta e baixa tensão na avenida Rio Branco e na Vila Coimbra, onde um poste e parte do muro do Cemitério da Saudade tombaram. O incidente na avenida Santo Antônio apagou semáforos em cruzamentos movimentados.

Brinquedos infláveis que estavam na Praça Presidente Kennedy, conhecida como Praça do Rodrigo, tombaram durante a chuva e os fortes ventos que atingiram Cosmópolis na tarde deste domingo (04). Imagens: Redes Sociais https://t.co/KatpHe1A5l — Jornal da EPTV Campinas (@jornaldaeptvcps) October 4, 2026

Na região de Campinas, as rajadas de vento superaram 80 km/h por volta das 15h30, atingindo 86,9 km/h em Amparo e 82,3 km/h em Holambra. O município de Campinas registrou ao menos seis quedas de árvores, enquanto Hortolândia teve destelhamento no bairro Campos Verdes e uma árvore caída sobre um carro no bairro São Miguel.

O interior registrou transtornos similares. Em Pilar do Sul, uma árvore caiu sobre a creche Professora Célia Antunes de Proença. Em Campina do Monte Alegre, 16 árvores tombaram e quatro imóveis foram destelhados. Sorocaba, Tatuí, Itararé, Fartura e São Miguel Arcanjo também notificaram quedas de galhos e desabastecimento temporário.