Temporais e ventos de 86 km/h causam falta de energia e estragos em SP; veja imagens
Com ventos que alcançaram a marca de 86,9 km/h em Amparo e 82,3 km/h em Holambra, equipes municipais de arborização foram mobilizadas para liberar ruas obstruídas e veículos atingidos por galhos.
Temporais com fortes rajadas de vento provocaram quedas de árvores, destelhamentos e interrupções na rede elétrica em múltiplos municípios paulistas no domingo (4). Apesar dos incidentes urbanos, o processo eleitoral transcorreu sem interrupções críticas.
A instabilidade atingiu a capital, a região metropolitana e cidades do interior, exigindo rápida atuação das distribuidoras de energia e órgãos de emergência. Não houve registro de vítimas nas localidades impactadas pelas tempestades.
Impacto nas zonas eleitorais e medidas de contingência
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), ao menos 33 zonas eleitorais ficaram sem energia elétrica em diferentes regiões do estado. Entre as cidades afetadas estiveram São Paulo, Sorocaba, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Taquaritinga, Santo André e Borá.
Mesmo com os cortes pontuais de luz, a votação continuou graças às baterias internas das urnas eletrônicas, que oferecem autonomia de até 10 horas. Em Borá, quatro baterias sobressalentes foram encaminhadas preventivamente, enquanto em Arandu baterias externas mantiveram o funcionamento das seções.
A CPFL Paulista informou o acionamento imediato do seu plano de contingência para restaurar os circuitos, destacando que atua em campo em conjunto com autoridades locais e órgãos eleitorais para priorizar locais de votação e serviços essenciais.
Quedas de árvores e estragos nas cidades paulistas
Na capital paulista, a Defesa Civil emitiu alerta severo para tempestades e rajadas de vento no início da tarde de domingo. Às 14h16, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a capital e as marginais Tietê e Pinheiros em estado de atenção para alagamentos.
Em Marília, quedas de árvores sobre a rede aérea derrubaram cabos de alta e baixa tensão na avenida Rio Branco e na Vila Coimbra, onde um poste e parte do muro do Cemitério da Saudade tombaram. O incidente na avenida Santo Antônio apagou semáforos em cruzamentos movimentados.
Na região de Campinas, as rajadas de vento superaram 80 km/h por volta das 15h30, atingindo 86,9 km/h em Amparo e 82,3 km/h em Holambra. O município de Campinas registrou ao menos seis quedas de árvores, enquanto Hortolândia teve destelhamento no bairro Campos Verdes e uma árvore caída sobre um carro no bairro São Miguel.
O interior registrou transtornos similares. Em Pilar do Sul, uma árvore caiu sobre a creche Professora Célia Antunes de Proença. Em Campina do Monte Alegre, 16 árvores tombaram e quatro imóveis foram destelhados. Sorocaba, Tatuí, Itararé, Fartura e São Miguel Arcanjo também notificaram quedas de galhos e desabastecimento temporário.
Referências da notícia
Luiza Vilela. (2026). Chuva deixa 33 zonas eleitorais sem energia em São Paulo; votação continua.
g1 Itapetininga e região/TV TEM. (2026). Chuva em Sorocaba e Itapetininga causa queda de energia e árvores.