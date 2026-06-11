Supercondutores no auge: o "Santo Graal" da energia do futuro, com materiais sem resistência elétrica

Novas pesquisas e avanços significativos foram feitos na busca pelo supercondutor ideal, que é crucial para a infraestrutura energética e sua crescente demanda nas próximas décadas.

A busca por novos materiais supercondutores é o início da revolução energética diante do avanço tecnológico e do suporte da inteligência artificial.

Você já parou para pensar no que te surpreende hoje em dia? Neste mundo saturado de informações, em constante busca por novas tecnologias e onde a "visão do futuro" evolui a cada minuto, nem sempre percebemos a magnitude das mudanças que ocorrem ao nosso redor.

Se há uma certeza absoluta, é que a forma como a humanidade viverá na próxima década está sendo definida hoje. Provavelmente, estaremos cercados por avanços científicos e tecnológicos que a maioria de nós jamais imaginou que fariam parte de nossas vidas.

O desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) representa novos horizontes e desafios para as próximas décadas. Entre as preocupações mais relevantes está a produção da energia necessária ao seu funcionamento; representando um dos limites reais mais importantes para o seu avanço.

No entanto, há algo mais que nos acompanhará, algo que poucos sequer percebem hoje: a demanda. Nossas necessidades essenciais mudarão no ritmo da modernidade, e não se trata mais apenas de satisfazer necessidades básicas como água e comida; agora, também precisamos considerar a demanda futura sem precedentes por energia.

É importante ressaltar que ninguém está parado. A busca por soluções começou há algum tempo e, nos últimos anos, as descobertas tomaram um rumo singular; principalmente porque várias dessas respostas foram alcançadas ao retornarmos a um dos princípios mais fundamentais da física.

O "Santo Graal" da energia do futuro: os supercondutores

Esses materiais não usam capas, mas têm nomes heroicos por um motivo: são únicos e indispensáveis para o transporte de energia. Mas... o que os torna tão especiais? Bem, como você deve ter aprendido nas aulas de química e física, os materiais têm propriedades diferentes e níveis variados de resistência.

Existem diferentes tipos de supercondutores, incluindo elementos metálicos, ligas metálicas e materiais de alta temperatura.

No caso dos supercondutores, estamos falando de materiais que têm a capacidade de mudar, não apenas em nível físico, mas sim em nível molecular. Isso é alcançado expondo-os a condições de temperatura e pressão que alteram sua condutividade, levando-os a um ponto crítico.

É nesse ponto que os átomos do material iniciam uma interação quântica diferente, alterando seu comportamento ao interagirem com a eletricidade. Simplificando, um supercondutor existe quando um material composto por milhões de partículas individuais age como se fosse uma única partícula.

Nos supercondutores, os elétrons que os compõem deixam de se comportar como partículas individuais e formam pares, conhecidos como pares de Cooper. Estes se movem coletivamente através do material, sem sofrer as colisões entre si que, em seu estado normal, geram perdas de energia.

Isso resulta em resistência elétrica zero, o que significa que, quando usado para conduzir corrente elétrica, ela pode fluir por todo o material sem perdas, geração de calor ou necessidade de energia adicional. Mas a eficiência energética não é sua única propriedade.

Eles também possuem o superpoder da levitação, conhecido como Efeito Meissner. Isso ocorre porque, quando o material entra em seu estado supercondutor, ele expulsa seus campos magnéticos internos, criando uma intensa força repulsiva quando exposto a um ímã, resultando em uma interação magnética perfeitamente estável.

Por que são tão cruciais para o futuro da indústria energética?

Considerando a crescente demanda energética da humanidade, a necessidade de otimizar o acesso a esse recurso torna-se crucial. Isso se deve principalmente ao fato de que não se trata mais apenas de atender às necessidades energéticas de residências, indústrias e transportes; agora, o fornecimento de energia para data centers também é fundamental, já que a IA consome uma quantidade enorme de eletricidade.

Infelizmente, nem tudo sobre os "supercondutores" é perfeito e, como se pode imaginar, esse super-herói da energia tem sua própria criptonita: a temperatura. A maioria dos materiais supercondutores requer exposição a temperaturas extremamente baixas (entre -135 e -269°C, para ser exato, dependendo do material).

Você sabia que a perda de energia que ocorre na distribuição de energia pelas redes elétricas globais gera uma enorme emissão de CO2 na atmosfera?

Essa situação tem um efeito dominó, pois aumenta a produção de energia adicional para compensar a perda, contribuindo diretamente para o aquecimento global.

Obviamente, gerar essas condições requer infraestrutura especializada e investimentos significativos, portanto, seu uso atual se concentra na medicina e em laboratórios científicos; sua aplicação em redes elétricas permanece muito limitada, sendo utilizada apenas em projetos experimentais em algumas cidades ao redor do mundo.

A implementação de materiais eficientes é uma prioridade para a indústria energética, pois pode evitar a perda constante de energia e a poluição.

Se fosse possível, de alguma forma, fazer com que um material atingisse seu estado supercondutor sem a necessidade de alterar sua temperatura tão abruptamente, ou mesmo criar um novo material que mantivesse suas propriedades à temperatura ambiente, isso resolveria grande parte dos problemas da infraestrutura energética do futuro.

Novas pistas na busca pelo tesouro energético

Até o momento, inúmeros projetos e experimentos de pesquisa em andamento têm entusiasmado não apenas a comunidade científica por sua contribuição para o avanço da física aplicada em diversas áreas, mas também por seu potencial para atender à crescente demanda por energia.

Um dos projetos mais promissores foi apresentado em 10 de março deste ano pela Universidade de Houston, alcançando uma das descobertas mais significativas dos últimos 30 anos: a criação de um material capaz de manter supercondutividade estável e sem resistência sob condições de pressão normal.

Além disso, em 2025, a revista Nature também apresentou resultados brilhantes sobre a supercondutividade de novos materiais revolucionários: os niquelatos. Em seguida, no início de 2026, foram apresentados os resultados de um novo estudo muito aguardado, sugerindo que os materiais podem sofrer uma mudança na supercondutividade quando expostos a cavidades eletromagnéticas.

Referências da notícia



Kelly Schafler (March, 2026) University of Houston Physicists Break Superconductivity Temperature Record, University of Houston.

Pascal Puphal, Thomas Schäfer, Bernhard Keimer & Matthias Hepting (December 2025), Superconductivity in infinite-layer and Ruddlesden–Popper nickelates, Nature Reviews Physics.