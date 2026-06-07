Vai acampar pela primeira vez? Saiba o que levar e como se preparar

De Pata-Tenra a mestre da natureza: as dicas e os segredos para planear o seu primeiro acampamento de sucesso. Saiba mais aqui!

Sabia que acampar uma semana sem tecnologia reinicia o nosso relógio biológico, sincronizando o sono com a luz do sol?

Carlos Alves Meteored Portugal 07/06/2026 07:13 5 min

Acampar é uma bela maneira de nos ligarmos à natureza. Ainda me lembro, dos meus tempos de escuteiro, das primeiras vezes que fui acampar: eram fascinantes, mas duras inicialmente.

O frio, o calor, as manhas que os mais velhos já tinham...como dizia Baden-Powell, fundador do Escutismo: "O Pata-Tenra (quem entra de início) queixa-se da dura vida do acampamento, mas o Escuteiro que conhece as regras do jogo sabe bem que a vida em campo está longe de ser dura."

Dormir sob as estrelas exige algum planeamento para que a aventura seja sinónimo de diversão e não de desconforto. Se se está a estrear nestas andanças, este guia prático vai ajudá-lo a preparar a mochila com tudo o que precisa de levar e saber.

O equipamento básico: onde vai dormir

O sucesso da primeira noite depende diretamente de três itens fundamentais:

A tenda: escolha uma tenda com capacidade superior ao número de pessoas (se vão duas pessoas, uma tenda para três oferece o espaço ideal para as malas). Opte por uma tenda de "três estações", que garante proteção ideal para a primavera, verão e outono.

escolha uma tenda com capacidade superior ao número de pessoas (se vão duas pessoas, uma tenda para três oferece o espaço ideal para as malas). Opte por uma tenda de "três estações", que garante proteção ideal para a primavera, verão e outono. O saco de cama: verifique a classificação térmica do saco, este deve ser adequado às temperaturas mínimas que vai apanhar no local (geralmente -9°C a -1°C para segurança).

As primeiras tendas leves e portáteis foram desenvolvidas para o exército romano, muito antes de se tornarem material de lazer.

O colchão isolante (colchonete / esteira): este é o segredo dos campistas experientes. O colchão não serve apenas para o conforto das costas; a sua principal função é criar uma barreira térmica contra o frio e a humidade que sobem do solo, caso por ventura se tenha esquecido, jornais podem ajudar a minimizar o estrago do esquecimento.

Os pequenos essenciais: o que não pode faltar na mochila

Há pequenos objetos que ocupam pouco espaço, mas que salvam qualquer viagem. Certifique-se de que leva:

Lanterna de mão ou lanterna frontal (e pilhas de reserva).

Isqueiro ou fósforos (guardados num saco impermeável).

Estojo de primeiros socorros (com pensos, antisséticos e medicação básica).

Protetor solar e repelente de insetos.

Agasalhos extra (as noites na natureza são sempre mais frias do que prevemos).

As panelas de campismo ultra-leves e os cobertores de emergência usam tecnologia desenvolvida pela NASA para proteger os astronautas do frio.

Bateria portátil (powerbank) para o telemóvel (este aqui, pessoalmente não levava, até era uma "benção ficar sem bateria).

Sacos de plástico: se a mochila não tiver resguardo para a chuva, embale a roupa e o saco de cama dentro de sacos de plástico. É a melhor forma de garantir que mantém tudo seco.

Cozinha de campanha: o que levar para comer

Se planeia fazer refeições quentes, deve levar um fogareiro de campismo portátil (muitos parque de campismo dispõe de tal) e o respetivo combustível, além de panelas e pratos leves (de preferência reutilizáveis). No entanto, para a primeira vez, a regra de ouro é simplificar: pode levar sanduíches preparadas em casa ou apostar em kits de comida desidratada que apenas necessitam de água quente. Antes de acender qualquer chama, informe-se sobre as restrições de fogo do local para evitar riscos de incêndio.

Logística e segurança: para onde ir?

Para a primeira aventura, escolha parques de campismo estruturados ou parques nacionais com boas indicações. Evite zonas sobrelotadas pesquisando locais menos conhecidos nas redondezas.

Como o sinal de rede falha frequentemente no meio da natureza, leve mapas em papel (como por exemplo a carta militar ou descarregue os mapas digitais para usar offline. Adicionalmente, informe sempre um familiar ou amigo sobre o seu itinerário exato e partilhe a sua localização.

Leve sempre sacos de lixo. O princípio básico do campismo é "Não deixar rasto", o que significa trazer de volta absolutamente tudo o que consumiu. Se o local não tiver balneários ou casas de banho, leve uma pequena pá para enterrar os dejetos humanos numa vala (com 15 a 20 cm de profundidade), a pelo menos 60 metros de distância de rios, caminhos e tendas.

Referência da notícia:

https://www.nationalgeographic.com/travel/article/how-to-go-camping