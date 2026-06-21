A trajetória dos ciclones tropicais: onde causam maiores estragos e como se mede a sua intensidade

Imagem de satélite do furacão Laura no Golfo do México, antes de atingir a costa da Louisiana (EUA) – como furacão de categoria 4 – em 27 de agosto de 2020. © CSU/CIRA e NOAA/NESDIS

Os ciclones e os anticiclones formam-se naturalmente na atmosfera terrestre. O tipo de tempo associado a um ciclone ("mau tempo") é radicalmente diferente do associado a um anticiclone (céu limpo ou parcialmente nublado e ventos calmos). Os sistemas de baixa pressão e os furacões são tipos específicos de ciclones. Cada um forma-se em regiões diferentes da Terra. Um sistema de baixa pressão é um ciclone extratropical, enquanto um furacão é um ciclone tropical.

Os ciclones tropicais são morfologicamente distintos dos ciclones subtropicais. O seu núcleo é quente, ao contrário do dos sistemas de baixa pressão, que é composto por ar frio de origem polar. Além disso, na parte central de um furacão, as correntes de ar descendentes dissipam a cobertura de nuvens nessa área, formando o característico "olho" visível nas imagens de satélite. Em torno deste olho rodopiam gigantescas nuvens cumulonimbus, que se espalham em espiral para o exterior e são responsáveis pelos ventos com força de furacão e pelas chuvas torrenciais que os furacões geram no seu caminho.

Regiões tropicais de ciclogênese e nomenclatura

Embora os ciclones tropicais sejam genericamente conhecidos como furacões, dependendo das bacias e sub-bacias oceânicas onde se formam, são designados por furacões, ciclones ou tufões. Os furacões referem-se aos ciclones tropicais que se formam na bacia do Oceano Atlântico (na sua faixa tropical do Hemisfério Norte), bem como na parte oriental do Pacífico Norte (na costa mexicana que banha esse oceano). Os ciclones são aqueles que se formam na bacia do Oceano Índico, e os tufões são aqueles que se originam e se desenvolvem na parte ocidental da bacia do Pacífico.

Os Centros Regionais de Alerta de Ciclones Tropicais (RCWC) da OMM são áreas oceânicas para as quais são emitidos alertas e são elaboradas listas de nomes e frequência dos ciclones tropicais. Fonte: Organização Meteorológica Mundial.

O mapa em anexo mostra a divisão do oceano em regiões para as quais a Organização Meteorológica Mundial (OMM) compila listas de nomes. Estes nomes são atribuídos às tempestades tropicais e aos furacões (ciclones, tufões) que se formam em cada época, a qual abrange diferentes períodos do ano, dependendo da bacia ou sub-bacia. No Atlântico, a época dos furacões começa oficialmente a 1 de junho e termina a 30 de novembro.

Como é medida a intensidade dos ciclones tropicais?

Com base na intensidade do vento que um ciclone tropical é capaz de gerar, desde a sua fase embrionária até à maturidade, a OMM estabeleceu uma classificação que considera quatro designações distintas. Uma perturbação tropical é definida como um aglomerado de tempestades com algum grau de organização que se forma numa região marítima tropical com um diâmetro entre 200 e 600 km, gerando ventos na área.

A fase seguinte de desenvolvimento é uma depressão tropical. Trata-se de um ciclone tropical fraco com uma circulação superficial definida e fechada e velocidades máximas sustentadas do vento (em média ao longo de um período de um minuto ou mais) de até 63 km/h.

Se o sistema continuar a intensificar-se, forma-se uma tempestade tropical; trata-se de um ciclone tropical com isóbaras fechadas e velocidades máximas sustentadas do vento entre 63 e 118 km/h.

Trajetórias globais de tempestades tropicais entre 1848 e 2013. As tempestades de categoria 4 e 5 na escala de Saffir-Simpson são apresentadas a vermelho e laranja; as de categoria 1 a 3, a amarelo e verde; e as tempestades tropicais e depressões, a azul. Fonte: NOAA Digital GeoZone.

O ponto culminante da ciclogênese nos trópicos ocorre quando se forma um ciclone tropical (furacão, ciclone, tufão), com ventos máximos sustentados superiores a 119 km/h.

Se o furacão continuar a intensificar-se à medida que avança, devido a condições favoráveis, atinge a categoria 2, 3, 4 ou 5, a categoria mais elevada na escala de Saffir-Simpson. Os furacões de categoria 3 e superiores são conhecidos como grandes furacões e são devastadores.